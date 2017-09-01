Хави: "Новички "Барселоны" не соответствуют ее философии"

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Хави: "Новички "Барселоны" не соответствуют ее философии"

Бывший полузащитник "Барселоны" Хави Эрнандес считает, что каталонский клуб провел неудачную работу на трансферном рынке.

"Когда я играл за "Барселону", это был потрясающий период в истории клуба. А сейчас кажется, что команда уже не та. Мне кажется, что клуб мог приобрести футболистов и лучше. Сейчас для системы игры команды есть только пять-шесть подходящих игроков - Месси, Иньеста, Бускетс, Альба, Пике и Луис Суарес. А новички не соответствуют философии ее игры", - приводит слова Хави Marca.

Напомним, что этим летом состав "Барселоны" пополнили защитник Нелсон Семеду, полузащитник Паулиньо, также нападающие Усман Дембеле и Жерар Деулофеу.

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комментарии
Анатолий

Хави прпав на 100%.

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