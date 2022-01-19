Хави о Дембеле: "Либо продление, либо продажа в январе"

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Хави о Дембеле: "Либо продление, либо продажа в январе"

Фото: инстаграм Дембеле\Автор неизвестен

Главный тренер "Барселоны" Хави Эрнандес прокомментировал ситуацию, которая сложилась вокруг продления контракта с французским вингером команды Усманом Дембеле.

"Дембеле? Мы переживаем сложный, трудный момент. Клуб принял решение, что если он не продлит контракт, будет найдено решение. Мы вели переговоры с игроком и его агентом в течение пяти месяцев. Мы не можем больше ждать. Либо он продлевает контракт, либо мы ищем решение".

Дембеле отправится на трибуны?

"Это не вариант. Либо продление, либо отъезд в январе этого года. Он хочет продлить контракт, но решение не принято.

Жаль, что все так происходит, потому что он знает наш проект и пользовался моим доверием, но теперь все должно быть так или иначе.

Я не могу вселить в Дембеле больше уверенности. У него есть преимущество, и он должен решать", - сказал испанский специалист.

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