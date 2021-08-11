Хави - о переходе Месси в ПСЖ: "Мне очень грустно за Лео"

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Хави - о переходе Месси в ПСЖ: "Мне очень грустно за Лео"

Фото твиттер ПСЖ

Бывший полузащитник "Барселоны" Хави отреагировал на уход нападающего Лионеля Месси из каталонского клуба в ПСЖ.

"Мне очень грустно за Лео. Жаль, что "Барса" не придумала, как сохранить его, ведь Месси хотел остаться. Буду очень скучать по Лео. Мне сложно представить его в другой футболке. Это печально для всех", - приводит слова Хави Goal.com.

Напомним, что аргентинец заключил с ПСЖ контракт по схеме "2+1". Он выбрал себе 30-й игровой номер.

"Барселону" Месси покинул на правах свободного агента. С ним не смогли продлить контракт из-за финансовых проблем и потолка зарплат в Ла Лиге.

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