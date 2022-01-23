Хави обозначил позиции для усиления "Барселоны"

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Хави обозначил позиции для усиления "Барселоны"

Фото: инстаграм "Барселоны"\Автор неизвестен

Главный тренер "Барселоны" Хави Эрнандес хочет обозначил приоритетные позиции для усиления на трансферное рынке в январе, сообщает издание Mundo Deportivo.

По информации источника, испанский тренер хотел бы подписания левого защитника, который составит конкуренцию Жорди Альбе, а также центрального защитника и форварда.

Отмечается, что Хави уже сообщил об этом руководству клуба и те уведомили его, что перед трансферами на вход, необходимо оформить трансферы на выход, чтобы освободить место в зарплатной ведомости.

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