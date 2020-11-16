Хави обратился к Маскерано, который завершил карьеру

Главный тренер "Аль-Садд" Хави обратился к аргентинцу Хавьеру Маскерано, который объявил о завершении профессиональной карьеры.

"Хавьер, для меня было честью и удовольствием играть вместе с тобой. Ты всегда был потрясающим профессионалом, скромным человеком с лидерскими качествами. Я поздравляю тебя с великолепной карьерой. Удачи в новом этапе жизни, друг!" — написал Хави на своей странице в Instagram.

36-летний Маскерано выступал за "Ривер Плейт", "Коринтианс", "Вест Хэм", "Ливерпуль", "Барселону", "Хэбэй Чайна Форчун" и "Эстудиантес". Пятикратный чемпион Испании, чемпион Аргентины и Бразилии, двукратный победитель Лиги Чемпионов.

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