Хави: "Обсуждал с "Манчестер Юнайтед" свой переход"

Легенда каталонской "Барселоны" Хави, ныне выступающий за катарский "Аль-Садд", рассказал о своем несостоявшемся переходе в английский "Манчестер Юнайтед".

"Несколько раз мы обсуждали с "Манчестер Юнайтед" и братом сэра Алекса Фергюсона Мартином, работавшим скаутом в английском клубе, мой возможный переход. Но я решил остаться в "Барселоне", потому что это был мой клуб. Я всегда думал о "Барселоне" - это моя любимая команда, я чувствую "Барселону" в своем сердце, это лучший клуб в мире", - цитирует 37-летнего хавбека Football Espana.

Напомним, Хави высказался об уходе Неймара из "Барселоны". | soccernews.ru