Хави: "Обсуждал с "Манчестер Юнайтед" свой переход"
Легенда каталонской "Барселоны" Хави, ныне выступающий за катарский "Аль-Садд", рассказал о своем несостоявшемся переходе в английский "Манчестер Юнайтед".
"Несколько раз мы обсуждали с "Манчестер Юнайтед" и братом сэра Алекса Фергюсона Мартином, работавшим скаутом в английском клубе, мой возможный переход. Но я решил остаться в "Барселоне", потому что это был мой клуб. Я всегда думал о "Барселоне" - это моя любимая команда, я чувствую "Барселону" в своем сердце, это лучший клуб в мире", - цитирует 37-летнего хавбека Football Espana.
Напомним, Хави высказался об уходе Неймара из "Барселоны". | soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Манчестер Сити
|8
|22
|2
|Манчестер Юнайтед
|8
|20
|3
|Тоттенхэм
|8
|17
|4
|Уотфорд
|8
|15
|5
|Челси
|8
|13
|6
|Арсенал Лондон
|8
|13
|7
|Бернли
|8
|13
|8
|Ливерпуль
|8
|13
|9
|Ньюкасл Юнайтед
|8
|11
|10
|Вест Бромвич Альбион
|8
|10
|11
|Саутгемптон
|8
|9
|12
|Хаддерсфилд Таун
|8
|9
|13
|Суонси Сити
|8
|8
|14
|Брайтон & Хоув Альбион
|8
|8
|15
|Вест Хэм Юнайтед
|8
|8
|16
|Эвертон
|8
|8
|17
|Сток Сити
|8
|8
|18
|Лестер Сити
|8
|6
|19
|Борнмут
|8
|4
|20
|Кристал Пэлас
|8
|3