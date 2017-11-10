Хави объявил о завершении карьеры

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Хави объявил о завершении карьерыБывший полузащитник сборной Испании и "Барселоны" Хави Эрнандес принял решение по окончании нынешнего сезона повесить бутсы на гвоздь.

"Мне повезло в том, что у меня не было серьёзных травм. Думаю, что моя карьера плавно приближалась к концу. Катар позволил мне это. Я вижу, что устаю больше и мне всё труднее восстанавливаться. Этот сезон наверняка будет для меня последним в качестве футболиста. Теперь намерен получить лицензию тренера", - сказал он.

Сейчас Хави защищает цвета катарского клуба "Аль-Садд".

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