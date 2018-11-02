Хави оценил игру своего преемника в "Барселоне"

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Хави оценил игру своего преемника в "Барселоне"

Бывший хавбек "Барселоны" Хави дал оценку игре бразильского полузащитника "сине-гранатовых" Артура Рамоса, которого называют преемником великого испанца.

"Он уже является зрелым игроком. Артур быстро мыслит, благодаря чему легко выходит из сложной ситуации. Он очень талантлив и обладает большим потенциалом. Признаюсь, когда наблюдаю за игрой Артура по телевизору, я вижу себя" - приводит слова Хави Catalunya Radio.

В текущем сезоне 22-летний Артур сыграл за "Барселону" 11 матчей во всех турнирах и сделал 1 ассист.

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