Хави оценил шансы Месси сыграть на чемпионате мира 2022 года

Теги лионель мессибарселонааргентинахави

Хави оценил шансы Месси сыграть на чемпионате мира 2022 года

Главный тренер "Аль-Садд" Хави Эрнандес выразил уверенность, что аргентинский нападающий "Барселоны" Лионель Месси сможет принять участие в чемпионате мира 2022 года, который пройдет в Катаре.

"Я думаю, что Месси сможет играть столько, сколько сам захочет. Он быстрый и сильный, физически он настоящий зверь. Не сомневаюсь, что он сыграет на ЧМ-2022", - приводит слова Хави Marca.

33-летний Месси выступает за сборную Аргентины с 2005 года. За национальную сборную он провел 130 матчей и забил 70 голов. Лучшим достижением Месси в составе сборной Аргентины является выход в финал чемпионата мира-2014.

Не пропустите: Конте прокомментировал информацию о возможном переходе Месси в "Интер". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Денис Черышев отказался переходить в "Зенит"

Денис Черышев отказался переходить в "Зенит"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Реал Мадрид Реал Мадрид 20 43
2 Барселона Барселона 19 40
3 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 20 35
4 Севилья Севилья 20 35
5 Хетафе Хетафе 20 33
6 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 20 31
7 Валенсия Валенсия 20 31
8 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 20 30
9 Вильярреал Вильярреал 20 28
10 Гранада Гранада 19 27
11 Бетис Бетис 20 27
12 Леванте Леванте 20 26
13 Осасуна Осасуна 20 25
14 Алавес Алавес 20 23
15 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 20 22
16 Эйбар Эйбар 20 22
17 Мальорка Мальорка 20 18
18 Сельта Виго Сельта Виго 20 16
19 Леганес Леганес 20 14
20 Эспаньол Эспаньол 20 14
Полная таблица

топ-5 тегов