Хави оценил шансы Месси сыграть на чемпионате мира 2022 года

Главный тренер "Аль-Садд" Хави Эрнандес выразил уверенность, что аргентинский нападающий "Барселоны" Лионель Месси сможет принять участие в чемпионате мира 2022 года, который пройдет в Катаре.

"Я думаю, что Месси сможет играть столько, сколько сам захочет. Он быстрый и сильный, физически он настоящий зверь. Не сомневаюсь, что он сыграет на ЧМ-2022", - приводит слова Хави Marca.

33-летний Месси выступает за сборную Аргентины с 2005 года. За национальную сборную он провел 130 матчей и забил 70 голов. Лучшим достижением Месси в составе сборной Аргентины является выход в финал чемпионата мира-2014.

Не пропустите: Конте прокомментировал информацию о возможном переходе Месси в "Интер". | http://soccernews.ru