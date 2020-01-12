Хави оценил свою готовность тренировать "Барселону"

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Хави оценил свою готовность тренировать "Барселону"
Главный тренер "Аль-Садда" Хави заявил, что он готов возглавить "Барселону".

"Я был готов работать тренером, когда возглавил "Аль-Садд". Почему я не могу работать с "Барселоной"? Не знаю, случится ли это когда-нибудь, но я готов", - приводит слова Хави Mundo Deportivo.

Ранее сообщалось, что Хави может возглавить "Барселону" в ближайшее время или летом 2020 года.

Напомним, что в бытность футболистом испанец выступал за каталонский клуб с 1998 по 2015 годы.

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Хави отказался возглавить "Барселону"

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