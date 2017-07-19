Хави оценил выбор "Барселоны" в пользу Вальверде

Легенда каталонской "Барселоны" Хави, ныне выступающий за катарский "Аль-Садд", оценил выбор нового тренера "сине-гранатовыми" в пользу Эрнесто Вальверде.

"Мне нравится ставка на Вальверде. Он - подготовленный наставник, у него есть опыт, он знает клуб. Он живет стилем "Барсы" и он преуспеет с командой. Его прибытие побуждает вернуться к ортодоксальному стилю", - цитирует 37-летнего хавбека sport.es.

Напомним, Хави завершит карьеру в конце сезона. | soccernews.ru