Хави оценил выбор "Барселоны" в пользу Вальверде

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Хави оценил выбор "Барселоны" в пользу ВальвердеЛегенда каталонской "Барселоны" Хави, ныне выступающий за катарский "Аль-Садд", оценил выбор нового тренера "сине-гранатовыми" в пользу Эрнесто Вальверде.

"Мне нравится ставка на Вальверде. Он - подготовленный наставник, у него есть опыт, он знает клуб. Он живет стилем "Барсы" и он преуспеет с командой.  Его прибытие побуждает вернуться к ортодоксальному стилю", - цитирует 37-летнего хавбека sport.es.

Напомним, Хави завершит карьеру в конце сезона. | soccernews.ru

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