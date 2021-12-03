Хави оценил заслуженность получения Месси седьмого "Золотого мяча"

Фото твиттер ПСЖ

Наставник "Барселоны" Хави поделился мнением об итогах голосования за обладателя "Золотого мяча"-2021.

Напомним, что награда досталась нападающему ПСЖ Лионелю Месси, который опередил форварда "Баварии" Роберта Левандовски на 33 балла.

"Это футбольная справедливость. Месси - лучший игрок в истории, поэтому он заслужил седьмой "Золотой мяч". Гвардиола сказал, что решение отдать награду Лионелю не может быть ошибочным, и я согласен с ним.

Конечно, можно говорить о том, заслужил ли Левандовски "Золотой мяч", но такие споры возникают каждый год. В итоге выбрали Месси, и это проявление футбольной справедливости", - цитирует Хави официальный твиттер "сине-гранатовых".

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