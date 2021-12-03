Хави оценил заслуженность получения Месси седьмого "Золотого мяча"
Фото твиттер ПСЖ
Наставник "Барселоны" Хави поделился мнением об итогах голосования за обладателя "Золотого мяча"-2021.
Напомним, что награда досталась нападающему ПСЖ Лионелю Месси, который опередил форварда "Баварии" Роберта Левандовски на 33 балла.
"Это футбольная справедливость. Месси - лучший игрок в истории, поэтому он заслужил седьмой "Золотой мяч". Гвардиола сказал, что решение отдать награду Лионелю не может быть ошибочным, и я согласен с ним.
Конечно, можно говорить о том, заслужил ли Левандовски "Золотой мяч", но такие споры возникают каждый год. В итоге выбрали Месси, и это проявление футбольной справедливости", - цитирует Хави официальный твиттер "сине-гранатовых".
Не пропустите: Ракитич сравнил Месси с Майклом Джорданом. | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
Роналду в матче с "Арсеналом" установил личный рекорд по прессинг-действиям в этом сезоне АПЛ
-
"Фиорентина" намерена избавиться от Кокорина
-
Лапорта: "Предложение играть бесплатно за "Барселону" должно было исходить от Месси, а не от меня"
-
В "Зените" определились с будущим Семака
-
"Ливерпуль" хочет купить Бензема
Лента новостей
-
Ракицкий не сыграет против "Динамо"
-
"Шахтер" разгромил "Львов" в матче УПЛ
-
Захарян оценил шансы сборной России на выход на ЧМ-2022
-
1
Хави оценил заслуженность получения Месси седьмого "Золотого мяча"
-
Жена Глушакова порассуждала о возможном возвращении Дениса в "Спартак"
-
"Бавария" и "Барселона" сыграют без зрителей в решающем матче Лиги Чемпионов
-
РПЛ выступила с заявлением по поводу акции протеста фанатов
-
1
Нагельсманн рассказал об эмоциональном состоянии Левандовски после церемонии вручения "Золотого мяча"
-
Роналду в матче с "Арсеналом" установил личный рекорд по прессинг-действиям в этом сезоне АПЛ
-
Умер последний чемпион мира 1954 года Хорст Эккель
-
"Зенит" поздравил Халка, выигравшего чемпионат Бразилии
-
У "Барселоны" есть пять предложений о продаже прав на название "Камп Ноу"
-
Рамос пропустит второй матч ПСЖ подряд
-
Агент Кокорина отреагировал на слухи о скором уходе россиянина из "Фиорентины"
-
Захарян порассуждал о возможном переходе в европейский клуб
-
1
Президент "Барселоны" Лапорта: "Дембеле лучше, чем Мбаппе"
-
Жена Глушакова оценила деятельность Заремы в "Спартаке"
-
Роналду прокомментировал уход Каррика из "Манчестер Юнайтед" и назначение Рангника
-
"Фиорентина" намерена избавиться от Кокорина
-
Боатенг - о "Золотом мяче": "Что ещё должен был сделать Левандовски? Забить с центра поля через себя?"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|32
|76
|2
|Боруссия Дортмунд
|32
|66
|3
|РБ Лейпциг
|32
|63
|4
|Байер Леверкузен
|32
|60
|5
|Боруссия Менхенгладбах
|32
|59
|6
|Вольфсбург
|32
|46
|7
|Хоффенхайм
|32
|46
|8
|Фрайбург
|32
|45
|9
|Айнтрахт Франкфурт
|32
|41
|10
|Шальке
|32
|39
|11
|Герта
|32
|38
|12
|Унион Берлин
|32
|38
|13
|Кельн
|32
|35
|14
|Аугсбург
|32
|35
|15
|Майнц 05
|32
|34
|16
|Фортуна Дюссельдорф
|32
|29
|17
|Вердер Бремен
|32
|28
|18
|Падерборн
|32
|20