Хави очень доволен трансфером Торреса в "Барселону"

Фото: инстаграм Торреса/Автор неизвестен

Главный тренер "Барселоны" Хави Эрнандес поделился мнением о трансфере испанского форварда Феррана Торреса в стан каталонского клуба из "Манчестер Сити".

"Это прекрасный трансфер. У него огромные амбиции.

Он принесет много хорошего нашей команде. У него были отличные тренеры, он может играть на трех позициях в нападении.

Его личные качества – важное достоинство. В его глазах можно увидеть целеустремленность.

Надеюсь, что мы скоро увидим его на поле. Он способен адаптироваться на трех атакующих позициях. Он очень сильно нам поможет", – сказал испанский специалист.

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