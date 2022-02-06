Хави одержим трансфером Кунде в "Барселону"

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Хави одержим трансфером Кунде в "Барселону"

Фото: инстаграм Кунде\Автор неизвестен

Главный тренер "Барселоны" Хави настаивает на переходе защитника сборной Франции и "Севильи" Жюля Кунде в каталонский клуб в летнее трансферное окно, сообщает Луис Мигельсанц.

По информации источника, "Барса" уже начала подготовку нового спортивного проекта, который клуб должна перезапустить после нескольких лет спортивного кризиса.

В клубе понимают, что нужны лучшие игроки из доступных на рынке. У руководства есть навязчивая идея подписать Холанда, но Хави одержим трансфером Кунде. Тренер считает, что он идеальный защитник будущего, обладающий силой, техникой и универсальностью. 

Кунде был одним из первых запросов Хави, когда он прибыл в "Барсу". Он понимает, что команде нужна настоящая революция в оборонительной зоне: как крайних защитниках, так и центральных защитниках. 

Напомним, что прошлым летом "Севилья" отказала "Челси" в продаже Кунде. Они требуют за француза 80 миллионов евро, которые прописаны в его контракте в виде отступных.

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