Хави одержим трансфером Кунде в "Барселону"

Фото: инстаграм Кунде\Автор неизвестен

Главный тренер "Барселоны" Хави настаивает на переходе защитника сборной Франции и "Севильи" Жюля Кунде в каталонский клуб в летнее трансферное окно, сообщает Луис Мигельсанц.

По информации источника, "Барса" уже начала подготовку нового спортивного проекта, который клуб должна перезапустить после нескольких лет спортивного кризиса.

В клубе понимают, что нужны лучшие игроки из доступных на рынке. У руководства есть навязчивая идея подписать Холанда, но Хави одержим трансфером Кунде. Тренер считает, что он идеальный защитник будущего, обладающий силой, техникой и универсальностью.

Кунде был одним из первых запросов Хави, когда он прибыл в "Барсу". Он понимает, что команде нужна настоящая революция в оборонительной зоне: как крайних защитниках, так и центральных защитниках.

Напомним, что прошлым летом "Севилья" отказала "Челси" в продаже Кунде. Они требуют за француза 80 миллионов евро, которые прописаны в его контракте в виде отступных.

Также не пропустите: Нагельсманн прокомментировал победу над "Лейпцигом" Тедеско. | http://soccernews.ru