Хави одержим трансфером Кунде в "Барселону"
Фото: инстаграм Кунде\Автор неизвестен
Главный тренер "Барселоны" Хави настаивает на переходе защитника сборной Франции и "Севильи" Жюля Кунде в каталонский клуб в летнее трансферное окно, сообщает Луис Мигельсанц.
По информации источника, "Барса" уже начала подготовку нового спортивного проекта, который клуб должна перезапустить после нескольких лет спортивного кризиса.
В клубе понимают, что нужны лучшие игроки из доступных на рынке. У руководства есть навязчивая идея подписать Холанда, но Хави одержим трансфером Кунде. Тренер считает, что он идеальный защитник будущего, обладающий силой, техникой и универсальностью.
Кунде был одним из первых запросов Хави, когда он прибыл в "Барсу". Он понимает, что команде нужна настоящая революция в оборонительной зоне: как крайних защитниках, так и центральных защитниках.
Напомним, что прошлым летом "Севилья" отказала "Челси" в продаже Кунде. Они требуют за француза 80 миллионов евро, которые прописаны в его контракте в виде отступных.
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