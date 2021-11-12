Хави определил ещё один вариант усиления состава для "Барселоны"

Фото инстаграм Тьяго Алькантары

Полузащитник "Ливерпуля" Тьяго Алькантара может вернуться в "Барселону", утверждает Liverpool Echo.

По информации источника, на трансфере 30-летнего футболиста настаивает новый тренер "сине-гранатовых" Хави.

В текущем сезоне испанец сыграл за "Ливерпуль" 7 матчей и сделал 1 ассист. Его контракт с клубом рассчитан до июня 2024 года.

Рыночная стоимость звёздного хавбека оценивается в 25 миллионов евро.

Примечательно, что Хави и Алькантара вместе играли за "Барсу" с 2009 по 2013 год.

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