Хави опубликовал обращение к болельщикам "Барселоны"

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Хави опубликовал обращение к болельщикам "Барселоны"

Фото инстаграм Хави

Новый главный тренер "Барселоны" Хави Эрнандес обратился к фанатам команды после официального возвращения на "Камп Ноу".

"Дорогие кулес, я возвращаюсь домой. Я возвращаюсь в место, где вырос, в клуб всей моей жизни. Не могу описать словами эмоции, которые испытываю, снова получая возможность защищать честь этой эмблемы, которую я ношу в своём сердце. Скоро я почувствую атмосферу "Камп Ноу" и услышу крики воодушевления от этих прекрасных болельщиков.

Я знаю, что возвращаюсь в клуб в сложный период, но принимаю этот вызов с большими надеждами. Я буду работать и бороться, чтобы оказаться в том месте, которого мы заслуживаем. Спасибо за доверие, "Барселона". Я благодарен всем фанатам, которые считали, что я должен взять на себя эту важную роль. История продолжается", - написал Хави в инстаграме.

41-летний испанец сменил у руля "блауграны" уволенного в конце октября Рональда Кумана.

Хави заключил контракт с "Барселоной" до июня 2024 года. Его презентация намечена на понедельник, 8 ноября.

Не пропустите: Хави прокомментировал своё назначение на пост тренера "Барселоны". | http://soccernews.ru
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