Хави останется в "Аль-Садде" еще на два года

Генеральный директор катарского "Аль-Садда" Турки Аль-Али рассказал о будущем хавбека Хави в команде.

По словам функционера, испанский полузащитник останется в клубе еще на два года. П

"Существует принципиальное соглашение с Хави о продлении отношений еще на два года. Но мы не определили его роль. Он может продолжить как игрок, но может исполнять и другую роль. Об этом объявим позднее", - сказал он.

В текущем сезоне Хави сыграл в 18-ти матчах первенства Катара, в которых забил шесть мячей.

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