Хави останется в "Аль-Садде" еще на два года

Теги хави

Хави останется в "Аль-Садде" еще на два годаГенеральный директор катарского "Аль-Садда"  Турки Аль-Али рассказал о будущем хавбека Хави в команде.

По словам функционера, испанский полузащитник останется в клубе еще на два года. П

"Существует принципиальное соглашение с Хави о продлении отношений еще на два года. Но мы не определили его роль. Он может продолжить как игрок, но может исполнять и другую роль. Об этом объявим позднее", - сказал он.

В текущем сезоне Хави сыграл в 18-ти матчах первенства Катара, в которых забил шесть мячей.

Читайте: Хави: "Барселона" похожа на итоговый экзамен для футболиста" | soccernews.ru

 

комментарии

опрос

Кто выиграет Чемпионат Мира 2018?
Все опросы

главное

Что там в Китае? Оскар и Халк на вершине, Карраско и Гайтан на дне, и другие вести из Поднебесной

Что там в Китае? Оскар и Халк на вершине, Карраско и Гайтан на дне, и другие вести из Поднебесной

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити 30 81
2 Манчестер Юнайтед 30 65
3 Ливерпуль 31 63
4 Тоттенхэм 30 61
5 Челси 30 56
6 Арсенал Лондон 30 48
7 Бернли 30 43
8 Лестер Сити 30 40
9 Эвертон 31 40
10 Борнмут 31 36
11 Уотфорд 31 36
12 Брайтон & Хоув Альбион 30 34
13 Ньюкасл Юнайтед 30 32
14 Суонси Сити 30 31
15 Хаддерсфилд Таун 31 31
16 Кристал Пэлас 31 30
17 Вест Хэм Юнайтед 30 30
18 Саутгемптон 30 28
19 Сток Сити 31 27
20 Вест Бромвич Альбион 31 20
Полная таблица

топ-5 тегов