Хави отказался от топ-предложения ради работы в "Барселоне"

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Хави отказался от топ-предложения ради работы в "Барселоне"

Фото: инстаграм "Барселоны"/Автор неизвестен

Новый главный тренер "Барселоны" Хави Эрнандес рассказал, что у его была возможность войти в тренерский штаб сборной Бразилии.

"У меня были переговоры с Бразильской конфедерацией футбола. Я обсуждал возможность присоединения к тренерскому штабу Тите. Был вариант, что я стану главным тренером после следующего чемпионата мира. Но моим приоритетом всегда была "Барселона", - приводит слова Хави The Athletic.

41-летний Хави возглавил "Барселону" 6 ноября, подписав контракт на три года, и сменив на посту наставника Рональда Кумана, который был уволен после серии неудовлетворительных результатов.

В бытность футболистом Хави выступал за "Барселону" с 1998 по 2015 годы и завоевал с клубом 25 трофеев.

Не пропустите: Хави высказался о назначении на пост главного тренера "Барселоны". | http://soccernews.ru
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