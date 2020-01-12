Хави отказался возглавить "Барселону"

Главный тренер "Аль-Садд" Хави отказался немедленно возглавить "Барселону", сообщил испанский журналист Херард Ромеро в своем Twitter.

По данным источника, специалист не хочет занять пост наставника каталонского клуба в данный момент, но готов принять команду летом 2020 года.

Таким образом, до конца этого сезона "Барселону", скорее всего, будет возглавлять нынешний тренер Эрнесто Вальверде.

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