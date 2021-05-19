Хави отклонил два топ-предложения. Возможно, он возглавит "Барселону"
Фото: инстаграм Хави/Автор неизвестен
Главный тренер "Аль-Садда" Хави отказался возглавить дортмундскую "Боруссию", а также стать ассистентом наставника сборной Бразилии Тите, сообщает AS.
По сведениям источника, испанский специалист поблагодарил немцев и бразильцев за проявленный интерес, но ответил отказом. После этого Хави продлил контракт с "Аль-Саддом" до лета 2023 года.
Напомним, что Хави рассматривается "Барселоной" в качестве замены нынешнему главному тренеру Рональду Куману. Тренер имеет право уйти из "Аль-Садда" в "Барселону" бесплатно. Соответствующий пункт прописан в его контракте.
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|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|32
|76
|2
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|32
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|32
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|4
|Байер Леверкузен
|32
|60
|5
|Боруссия Менхенгладбах
|32
|59
|6
|Вольфсбург
|32
|46
|7
|Хоффенхайм
|32
|46
|8
|Фрайбург
|32
|45
|9
|Айнтрахт Франкфурт
|32
|41
|10
|Шальке
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|39
|11
|Герта
|32
|38
|12
|Унион Берлин
|32
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|Кельн
|32
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|Аугсбург
|32
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|Майнц 05
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|34
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|Фортуна Дюссельдорф
|32
|29
|17
|Вердер Бремен
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|18
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