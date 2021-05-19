Хави отклонил два топ-предложения. Возможно, он возглавит "Барселону"

Фото: инстаграм Хави/Автор неизвестен

Главный тренер "Аль-Садда" Хави отказался возглавить дортмундскую "Боруссию", а также стать ассистентом наставника сборной Бразилии Тите, сообщает AS.

По сведениям источника, испанский специалист поблагодарил немцев и бразильцев за проявленный интерес, но ответил отказом. После этого Хави продлил контракт с "Аль-Саддом" до лета 2023 года.

Напомним, что Хави рассматривается "Барселоной" в качестве замены нынешнему главному тренеру Рональду Куману. Тренер имеет право уйти из "Аль-Садда" в "Барселону" бесплатно. Соответствующий пункт прописан в его контракте.

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