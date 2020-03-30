Хави отреагировал на решение игроков "Барселоны" пойти на сокращение зарплаты на 70%

1 Теги барселонахавилионель месси

Хави отреагировал на решение игроков "Барселоны" пойти на сокращение зарплаты на 70%

Экс-игрок "Барселоны" Хави, который на данный момент является тренером "Аль-Садд", прокомментировал решение игроков каталонского клуба пойти на снижение зарплат на 70% из-за кризиса, вызванного пандемией коронавируса.

Ранее капитан сине-гранатовых Лионель Месси в инстаграме сообщил, что футболисты пойдут на снижение оклада, чтобы сотрудники клуба получали полноценные зарплаты.

"Очень большой жест со стороны каждого! Поздравляю! Как всегда остаетесь примером", - написал Хави в комментариях аргентинца.

Розыгрыш чемпионата Испании приостановлен на неопределенный срок из-за пандемии Covid-19.

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Комментарии

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Первоклашка с крутым нравом
Первоклашка с крутым нравом

ави лучше не дергаться даже! Не успеет моргнуть, и уже укажут на аварийный выход (по приказу аргентинского маразматика). Испанец, должен понимать, что для Барсы в данный момент, на первом месте стоят капризы картонного хмыря, а уже потом командные. Изменений как таковых, в ближайшем времени не к сожалению не будет... только метровая шавка (и его приближенные) скоро по новой начнут ныть, о повышенные зарплаты, за очередной хоть и не законченный, но просра...й сезон! COVID-19 спас нас от очередного вылета в ЛЧ, но липовый ЗМ для нашего гнилья конечно важнее... Visca el Barca!

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