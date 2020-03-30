Хави отреагировал на решение игроков "Барселоны" пойти на сокращение зарплаты на 70%

Экс-игрок "Барселоны" Хави, который на данный момент является тренером "Аль-Садд", прокомментировал решение игроков каталонского клуба пойти на снижение зарплат на 70% из-за кризиса, вызванного пандемией коронавируса.

Ранее капитан сине-гранатовых Лионель Месси в инстаграме сообщил, что футболисты пойдут на снижение оклада, чтобы сотрудники клуба получали полноценные зарплаты.

"Очень большой жест со стороны каждого! Поздравляю! Как всегда остаетесь примером", - написал Хави в комментариях аргентинца.

Розыгрыш чемпионата Испании приостановлен на неопределенный срок из-за пандемии Covid-19.

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