Хави отреагировал на сложную победу "Барселоны" над "Эльче"
Фото: инстаграм Хави/Автор неизвестен
Главный тренер "Барселоны" Хави Эрнандес поделился мнением о победе своей команды в матче 18-го тура чемпионата Испании с "Эльче" (3:2).
"Каждая победа для нас крайне важна из-за ситуации, в которую мы попали. Думаю, что сегодя "Барселона" сыграла хорошо. Я шесть лет не был в чемпионате Испании, поэтому кое-что в тактике удивляет меня. Впрочем, мы понимали свою силу и вовремя врывались в свободные зоны. Меня поражает игра Габи. Он является ярким игроком уже в 17 лет. Гави творит шоу на поле", - приводит слова Хави Marca.
"Барселона", набрав 27 очков, вышла на седьмое место в турнирной таблице Ла Лиги.
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|19
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|Севилья
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|20
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|Реал Сосьедад
|20
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|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
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|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
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|Сельта Виго
|20
|16
|19
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|20
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|Эспаньол
|20
|14