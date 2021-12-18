Хави отреагировал на сложную победу "Барселоны" над "Эльче"

Фото: инстаграм Хави/Автор неизвестен

Главный тренер "Барселоны" Хави Эрнандес поделился мнением о победе своей команды в матче 18-го тура чемпионата Испании с "Эльче" (3:2).

"Каждая победа для нас крайне важна из-за ситуации, в которую мы попали. Думаю, что сегодя "Барселона" сыграла хорошо. Я шесть лет не был в чемпионате Испании, поэтому кое-что в тактике удивляет меня. Впрочем, мы понимали свою силу и вовремя врывались в свободные зоны. Меня поражает игра Габи. Он является ярким игроком уже в 17 лет. Гави творит шоу на поле", - приводит слова Хави Marca.

"Барселона", набрав 27 очков, вышла на седьмое место в турнирной таблице Ла Лиги.

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