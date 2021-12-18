Хави отреагировал на сложную победу "Барселоны" над "Эльче"

Теги барселонахави

Хави отреагировал на сложную победу "Барселоны" над "Эльче"

Фото: инстаграм Хави/Автор неизвестен

Главный тренер "Барселоны" Хави Эрнандес поделился мнением о победе своей команды в матче 18-го тура чемпионата Испании с "Эльче" (3:2).

"Каждая победа для нас крайне важна из-за ситуации, в которую мы попали. Думаю, что сегодя "Барселона" сыграла хорошо. Я шесть лет не был в чемпионате Испании, поэтому кое-что в тактике удивляет меня. Впрочем, мы понимали свою силу и вовремя врывались в свободные зоны. Меня поражает игра Габи. Он является ярким игроком уже в 17 лет. Гави творит шоу на поле", - приводит слова Хави Marca.

"Барселона", набрав 27 очков, вышла на седьмое место в турнирной таблице Ла Лиги.

Не пропустите: Рэшфорд заинтересован в переходе в "Барселону". | http://soccernews.ru
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

Агуэро может вернуться в "Манчестер Сити"

Агуэро может вернуться в "Манчестер Сити"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Реал Мадрид Реал Мадрид 20 43
2 Барселона Барселона 19 40
3 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 20 35
4 Севилья Севилья 20 35
5 Хетафе Хетафе 20 33
6 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 20 31
7 Валенсия Валенсия 20 31
8 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 20 30
9 Вильярреал Вильярреал 20 28
10 Гранада Гранада 19 27
11 Бетис Бетис 20 27
12 Леванте Леванте 20 26
13 Осасуна Осасуна 20 25
14 Алавес Алавес 20 23
15 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 20 22
16 Эйбар Эйбар 20 22
17 Мальорка Мальорка 20 18
18 Сельта Виго Сельта Виго 20 16
19 Леганес Леганес 20 14
20 Эспаньол Эспаньол 20 14
Полная таблица

топ-5 тегов