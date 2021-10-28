Хави ответил на предложение "Барселоны" возглавить команду

Фото инстаграм Хави

Наставник "Аль-Садда" Хави дал согласие на подписание контракта с "Барселоной", утверждает Mundo Deportivo.

По сведениям издания, теперь "блаугране" предстоит договориться с катарским клубом о переходе 41-летнего специалиста.

Кроме того, руководству "Барсы" предстоит согласовать состав нового тренерского штаба и размер зарплаты его членов в условиях финансового кризиса.

Скорее всего, "сине-гранатовые" объявят о назначении Хави во время ноябрьской паузы на матчи сборных.

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