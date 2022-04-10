Хави поделился информацией о продлении контракта с Гави

Фото: твиттер Гави\Автор неизвестен

Главный тренер "Барселоны" Хави Эрнандес поделился информацией о ситуации вокруг продления контракта с 17-летним полузащитником команды Гави.

"Я настроен оптимистично. Мы видим, что он хочет остаться, и это зависит от клуба, игрока и его представителя. Не сказал бы, что я страдаю. Он заслуживает того, чтобы остаться. Мы принимаем это в расчет и ценим.

Мы стараемся поставить семью выше индивидуальностей. Мы честны с игроками по поводу того, что они получат. К этому нужно относиться естественно", - сказал испанский специалист.

Напомним, что соглашение хавбека с каталонским клубом рассчитано до лета 2023 года.

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