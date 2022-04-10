Хави поделился информацией о продлении контракта с Гави

Теги гавихавибарселона

Хави поделился информацией о продлении контракта с Гави

Фото: твиттер Гави\Автор неизвестен

Главный тренер "Барселоны" Хави Эрнандес поделился информацией о ситуации вокруг продления контракта с 17-летним полузащитником команды Гави.

"Я настроен оптимистично. Мы видим, что он хочет остаться, и это зависит от клуба, игрока и его представителя. Не сказал бы, что я страдаю. Он заслуживает того, чтобы остаться. Мы принимаем это в расчет и ценим.

Мы стараемся поставить семью выше индивидуальностей. Мы честны с игроками по поводу того, что они получат. К этому нужно относиться естественно", - сказал испанский специалист.

Напомним, что соглашение хавбека с каталонским клубом рассчитано до лета 2023 года.

Также не пропустите: Хави высказался о возможном трансфере звезды в "Барселону". | http://soccernews.ru
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Рангник назвал главную проблему в игре "Манчестер Юнайтед"

Рангник назвал главную проблему в игре "Манчестер Юнайтед"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Реал Мадрид Реал Мадрид 20 43
2 Барселона Барселона 19 40
3 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 20 35
4 Севилья Севилья 20 35
5 Хетафе Хетафе 20 33
6 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 20 31
7 Валенсия Валенсия 20 31
8 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 20 30
9 Вильярреал Вильярреал 20 28
10 Гранада Гранада 19 27
11 Бетис Бетис 20 27
12 Леванте Леванте 20 26
13 Осасуна Осасуна 20 25
14 Алавес Алавес 20 23
15 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 20 22
16 Эйбар Эйбар 20 22
17 Мальорка Мальорка 20 18
18 Сельта Виго Сельта Виго 20 16
19 Леганес Леганес 20 14
20 Эспаньол Эспаньол 20 14
Полная таблица

топ-5 тегов