Хави поделился мнением о тренерском стиле Моуринью

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Хави поделился мнением о тренерском стиле Моуринью

Полузащитник "Аль-Садда" Хави поделился мнением о тренерском стиле наставника "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью.

"Его команды играют в очень оборонительный футбол. Он любит перекрывать зоны, мешая сопернику что-либо создавать. Я же отдаю предпочтение другому стилю игры. Мои будущие команды никогда не будут играть подобным образом" - приводит слова Хави Marca.

55-летний Моуринью в течение своей тренерской карьеры помимо "МЮ" возглавлял "Бенфику", "Униан Лейрию", "Порту", дважды "Челси", "Интер" и "Реал".

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