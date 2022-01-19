Хави поделился мнением об "Атлетике" перед очным матчем

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Хави поделился мнением об "Атлетике" перед очным матчем

Фото: скриншот из трансляции пресс-конференции

Главный тренер "Барселоны" Хави Эрнандес поделился мнением об "Атлетике" Бильбао перед очным матчем в рамках 1\8 финала Кубка Короля.

"Атлетик Бильбао" — сильная команда, в которой работает один из лучших испанских тренеров за последние годы. Они очень требовательны, оказывают большое давление при прессинге, и у них есть такие великолепные игроки, как Уильямс и Рауль Гарсия. Это большой вызов для нас

Кубок Испании — важный турнир для нас, и мы хотим пройти дальше в этом турнире. Это одна из наших целей в этом сезоне", - сказал испанец.

Игра между "Атлетиком" и "Барселоной" состоится завтра, 20 января. Начало встречи запланировано на 23:30 (мск).

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