Хави поделился ожиданиями от матча с "Бенфикой"
Фото: инстаграм "Барселоны"/Автор неизвестен
Главный тренер "Барселоны" Хави Эрнандес поделился ожиданиями от матча против "Бенфики" в 5-м туре группового этапа Лиги чемпионов.
"Мы превосходили "Эспаньол" и играли хорошо до 82-й минуты, после чего лучше стал играть он. Завтра все будет не так, как в субботу.
"Бенфика" опытная, хорошо подготовленная физически команда. Будет тяжело, ведь это Лига чемпионов, ритм тут совсем иной. Мы готовы к тому, чтобы побороться с "Бенфикой", и если победим, то выйдем в плей-офф.
«Барселона» сейчас не в том состоянии, чтобы задирать нос, но сохранять оптимизм необходимо. Надо играть храбро, идти в атаку и стараться победить. Но этой команде мы уступили 0:3, и это факт.
Я рассматриваю это как возможность для нас, я не ощущаю никакого дополнительного давления. У нас отличная возможность выйти в плей-офф и взять реванш, а также показать что мы – «Барса», что мы на своем поле. Мне нравится это испытание.
Я с огромным уважением отношусь к Жорже Жезушу, а "Бенфика" – отличная команда. Мы постараемся сыграть по-своему, но будет непросто. Однако мы будем биться.
Ранее мы проиграли "Бенфике" и "Баварии" – и матчи против них у нас и остались. Все очень просто: надо выиграть один из двух матчей", – сказал Хави.
Игра между "Барселоной" и "Бенфикой" состоится 23 октября. Начало встречи запланировано на 23:00 (мск).
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|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
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|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
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|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14