Хави поделился ожиданиями от матча с "Реалом" в полуфинале Суперкубка Испании

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Хави поделился ожиданиями от матча с "Реалом" в полуфинале Суперкубка Испании

Фото: инстаграм "Барселоны"\Автор неизвестен

Главный тренер "Барселоны" Хави Эрнандес поделился ожиданиями от матча с мадридским "Реалом" в рамках полуфинала Суперкубка Испании.

"Для нас это отличная новость, что и Ферран, и Педри сдали отрицательные тесты на коронавирус и могут играть. Мы ждем регистрации Феррана, но, похоже, это будет сделано в ближайшее время. Ансу тоже с нами и может помочь. 

Посмотрим, смогут ли Ансу и Ферран сыграть завтра, они будут важны. У них наверняка будут игровые минуты, посмотрим, как далеко это может зайти. мы больше не хотим терять игроков.

Я продолжаю видеть положительные моменты в команде. Нам нужно улучшаться, мы строим проект, и это требует времени, но завтра будет хорошее испытание для нас. Педри, Ансу, Френки, Араухо. Завтра они будут важны, и они будут важны в будущем. Я рад, что они вернулись в строй.

Я не провидец, но я настроен позитивно. Я думаю о проделанной нами работе, прошло два месяца, и я вижу положительные моменты. Мы должны конкурировать. Это игра за выход в финал.

"Реал Мадрид", наверное, - команда, которая находится в наилучшей форме в Испании, и мы знаем о трудностях. Но мы знаем, что у нас есть вещи, которые могут им навредить, и мы будем бороться за выход в финал.

Исход встреч в "Эль-Класико" непредсказуем. Мы должны использовать наше оружие, у нас есть чем им навредить.

Остановить "Мадрид" - это командная задача. Вы должны быть умны, когда дело доходит до обороны и опеки игроков, потому что Винисиус и Бензема имеют значение и они очень опасны. Мы постараемся их контролировать, и это очень хорошее испытание для нас.

Мемфис? У него будет такая же роль, как и у всех остальных. Сыграют те, кто этого заслуживает", - сказал испанский специалист.

Игра между "Реалом" и "Барселоной" состоится 12 января. Начало встречи запланировано на 22:00 (мск).

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