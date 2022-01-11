Хави поделился ожиданиями от матча с "Реалом" в полуфинале Суперкубка Испании
Фото: инстаграм "Барселоны"\Автор неизвестен
Главный тренер "Барселоны" Хави Эрнандес поделился ожиданиями от матча с мадридским "Реалом" в рамках полуфинала Суперкубка Испании.
"Для нас это отличная новость, что и Ферран, и Педри сдали отрицательные тесты на коронавирус и могут играть. Мы ждем регистрации Феррана, но, похоже, это будет сделано в ближайшее время. Ансу тоже с нами и может помочь.
Посмотрим, смогут ли Ансу и Ферран сыграть завтра, они будут важны. У них наверняка будут игровые минуты, посмотрим, как далеко это может зайти. мы больше не хотим терять игроков.
Я продолжаю видеть положительные моменты в команде. Нам нужно улучшаться, мы строим проект, и это требует времени, но завтра будет хорошее испытание для нас. Педри, Ансу, Френки, Араухо. Завтра они будут важны, и они будут важны в будущем. Я рад, что они вернулись в строй.
Я не провидец, но я настроен позитивно. Я думаю о проделанной нами работе, прошло два месяца, и я вижу положительные моменты. Мы должны конкурировать. Это игра за выход в финал.
"Реал Мадрид", наверное, - команда, которая находится в наилучшей форме в Испании, и мы знаем о трудностях. Но мы знаем, что у нас есть вещи, которые могут им навредить, и мы будем бороться за выход в финал.
Исход встреч в "Эль-Класико" непредсказуем. Мы должны использовать наше оружие, у нас есть чем им навредить.
Остановить "Мадрид" - это командная задача. Вы должны быть умны, когда дело доходит до обороны и опеки игроков, потому что Винисиус и Бензема имеют значение и они очень опасны. Мы постараемся их контролировать, и это очень хорошее испытание для нас.
Мемфис? У него будет такая же роль, как и у всех остальных. Сыграют те, кто этого заслуживает", - сказал испанский специалист.
Игра между "Реалом" и "Барселоной" состоится 12 января. Начало встречи запланировано на 22:00 (мск).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14