Хави подрался с Эмери после матча в Ла Лиге

Фото: инстаграм "Вильярреала"/Автор неизвестен

"Барселона" на выезде обыграла "Вильярреал" со счетом 3:1 в матче 15-го тура Ла Лиги.

Как сообщает издание COPE, между главными тренерами команд Хави Эрнандесом и Унаи Эмери произошла драка.

По информации источника, в этот конфликт пришлось вмешаться полиции, чтобы разнять двух испанских тренеров.

Отметим, что сразу по окончании матча Унаи Эмери отказался жать руку Хави быстро уйдя в подтрибунное помещение.

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