Хави подвёл итоги матча "Линарес" - "Барселона"

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Наставник "Барселоны" Хави дал комментарии после волевой победы над "Линаресом" (2:1) в матче 1/16 финала Кубка Испании.

"Очень важно было победить и выйти в следующий раунд турнира. Мы имели проблемы в центре поля, а также с последним пасом. Пропущенный гол стал следствием недостатка концентрации. Я был напряжён, потому что мы могли вылететь из-за одной ошибки.

Мы не имели права на поражение. Матч получился тяжёлым, все ожидали от нас победы, но сейчас уже другой футбол. Трудно атаковать против организованной команды. В Кубке клубы Ла Лиги не имеют видимого преимущества, так как соперники хорошо подкованы и физически, и тактически", - приводит слова Хави Sport.es.

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