Хави подвёл итоги матча "Наполи" - "Барселона"

Фото твиттер "Барселоны"

Наставник "Барселоны" Хави поделился мыслями после ответного стыкового матча плей-офф Лиги Европы против "Наполи".

Напомним, что "сине-гранатовые" после домашней ничьей 1:1 победили на выезде со счётом 4:2.

"Возможно, это была наша самая цельная игра в текущем сезоне. Мы хотели доминировать и сделали это. Я доволен старанием игроков и тем футболом, который мы показали. Результат справедлив. Я очень рад за футболистов. Мы находимся на правильном пути.

Мы хорошо и высоко прессинговали. "Наполи" тоже прессинговал высоко, оставляя свободное пространство позади себя. Нам удалось провести образцовую контратаку после углового. Я очень рад за нашу команду", - цитирует Хави официальный сайт УЕФА.

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