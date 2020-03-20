Хави показал, как проводит время на карантине

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Хави показал, как проводит время на карантине

Наставник "Аль-Садда" Хави решил заняться танцами во время карантина.

Испанец опубликовал в своем инстаграме видео, на котором он танцует со своей супругой Нурией Куниллерой.

Напомним, что чемпионат Катара был приостановлен из-за пандемии коронавируса.

После 16 туров "Аль-Садд" занимает в чемпионате третье место, отставая от лидера на 10 очков.

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