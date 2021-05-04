Хави покинет "Аль-Садд"
Фото инстаграм Хави
Главный тренер "Аль-Садда" Хави в ближайшее время уйдёт с занимаемого поста.
По информации Al Kass TV, катарский клуб решил не продлевать с 41-летним специалистом контракт, истекающий 30 июня этого года.
Напомним, что испанец возглавляет "Аль-Садд" с лета 2019 года и выиграл с командой 6 трофеев.
СМИ неоднократно писали о заинтересованности "Барселоны" в возвращении Хави. Сейчас "сине-гранатовых" тренирует Рональд Куман.
Не пропустите: Команда Хави не вышла в плей-офф азиатской Лиги Чемпионов. | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Аль-Шорта
|17
|42
|2
|Аль-Райян
|17
|38
|3
|Аль-Садд
|17
|32
|4
|Аль-Гарафа
|17
|28
|5
|Аль-Араби
|17
|24
|6
|Аль-Сайлия
|17
|23
|7
|Аль-Вакрах
|17
|19
|8
|Аль-Ахли
|17
|19
|9
|Катар СК
|17
|17
|10
|Аль-Хор
|17
|14
|11
|Умм Салал
|17
|14
|12
|Аль-Шханех
|17
|10