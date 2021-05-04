Хави покинет "Аль-Садд"

Фото инстаграм Хави

Главный тренер "Аль-Садда" Хави в ближайшее время уйдёт с занимаемого поста.

По информации Al Kass TV, катарский клуб решил не продлевать с 41-летним специалистом контракт, истекающий 30 июня этого года.

Напомним, что испанец возглавляет "Аль-Садд" с лета 2019 года и выиграл с командой 6 трофеев.

СМИ неоднократно писали о заинтересованности "Барселоны" в возвращении Хави. Сейчас "сине-гранатовых" тренирует Рональд Куман.

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