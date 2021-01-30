Хави получил индивидуальную награду в чемпионате Катара

Наставника "Аль-Садда" Хави признали лучшим тренером чемпионата Катара по итогам января.

В течение месяца команда испанца одержала 4 победы в 4 матчах с общим счётом 23:1.

41-летний Хави возглавляет "Аль-Садд" с 2019 года. В текущем розыгрыше катарского первенства коллектив из Дохи лидирует с 13-очковым отрывом.

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