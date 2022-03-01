Хави пообщался с хавбеком "Милана" Кессье
Фото: инстаграм Франка Кессье/Автор неизвестен
Главный тренер "Барселоны" Хави Эрнандес провел телефонную беседу с ивуарийским полузащитником "Милана" Франка Кессье, сообщает журналист Жерар Морено в своем твиттере.
По сведениям источника, наставник обсудил с возможный трансфер с игроком, контракт которого с "Миланом" истекает в конце июня. Таким образом, хавбек может достаться "Барселоне" бесплатно. Кессье заверил Хави, что ему было бы интересно поработать под его руководством. Также ивуарийцу нравится клуб и город.
В нынешнем сезоне 25-летний Кессье провел за "Милан" 26 матчей во всех турнирах, забил шесть голов и отдал одну результативную передачу.
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