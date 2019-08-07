Хави попал в забавную ситуацию из-за решения арбитра

Теги аль-саддхави

Хави попал в забавную ситуацию из-за решения арбитра

Катарский "Аль-Садд" в матче Азиатской Лиги Чемпионов сыграл вничью с другим катарским клубом "Аль-Духайлем" со счетом 1:1.

В концовке встречи арбитр не стал назначать пенальти в ворота "Аль-Духайля" после того, как мяч попал в руку защитнику. Данная ситуация вывела из себя главного тренера "Аль-Садд" Хави, который со злости пнул бутылку с водой, из-за чего у него с ноги слетел кроссовок.

Ответный матч состоится 13 августа.

"Аль-Духайль" - "Аль-Садд" - 1:1 (1:1)
Голы: Афиф, 33 - 0:1, Мсакни, 44 - 1:1.

39-летний Хави завершил карьеру несколько недель назад, после чего возглавил катарский клуб.

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