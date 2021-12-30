Хави попросил "Барселону" купить воспитанника "Реала"

Теги барселонаювентусатлетико мадридальваро моратахавитрансферы

Хави попросил "Барселону" купить воспитанника "Реала"

Фото инстаграм Альваро Мораты

Главный тренер "Барселоны" Хави сообщил руководству клуба, какого форварда он хочет видеть в составе своей команды.

По информации Marca, наставник "сине-гранатовых" остановил свой выбор на Альваро Морате.

Испанский нападающий выступает на правах аренды за "Ювентус", а его трансфер принадлежит "Атлетико".

Стоит отметить, что 29-летний Мората является воспитанником мадридского "Реала".

В текущем сезоне игрок провёл за "старую синьору" 23 матча, забил 7 голов и сделал 3 ассиста. Его рыночная стоимость - 35 миллионов евро.

Не пропустите: Коутиньо решил уйти из "Барселоны": названа причина. | http://soccernews.ru
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

В "Барселоне" уже 10 футболистов с подтверждённым коронавирусом

В "Барселоне" уже 10 футболистов с подтверждённым коронавирусом

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Реал Мадрид Реал Мадрид 20 43
2 Барселона Барселона 19 40
3 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 20 35
4 Севилья Севилья 20 35
5 Хетафе Хетафе 20 33
6 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 20 31
7 Валенсия Валенсия 20 31
8 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 20 30
9 Вильярреал Вильярреал 20 28
10 Гранада Гранада 19 27
11 Бетис Бетис 20 27
12 Леванте Леванте 20 26
13 Осасуна Осасуна 20 25
14 Алавес Алавес 20 23
15 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 20 22
16 Эйбар Эйбар 20 22
17 Мальорка Мальорка 20 18
18 Сельта Виго Сельта Виго 20 16
19 Леганес Леганес 20 14
20 Эспаньол Эспаньол 20 14
Полная таблица

топ-5 тегов