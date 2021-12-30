Хави попросил "Барселону" купить воспитанника "Реала"

Фото инстаграм Альваро Мораты

Главный тренер "Барселоны" Хави сообщил руководству клуба, какого форварда он хочет видеть в составе своей команды.

По информации Marca, наставник "сине-гранатовых" остановил свой выбор на Альваро Морате.

Испанский нападающий выступает на правах аренды за "Ювентус", а его трансфер принадлежит "Атлетико".

Стоит отметить, что 29-летний Мората является воспитанником мадридского "Реала".

В текущем сезоне игрок провёл за "старую синьору" 23 матча, забил 7 голов и сделал 3 ассиста. Его рыночная стоимость - 35 миллионов евро.

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