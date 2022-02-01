Хави попросит руководство "Барселоны" не отстранять Дембеле от команды

Фото твиттер "Барселоны"

Главный тренер "Барселоны" Хави рассчитывает на вингера Усмана Дембеле, сообщает AS.

По сведениям издания, наставник "сине-гранатовых" попросит руководство клуба не отстранять француза от работы с командой.

24-летнему футболисту грозит исключение из состава за его отказ продлевать контракт, истекающий 30 июня, и нежелание менять клубную прописку в январе.

Окончательное решение по поводу перспектив Дембеле на "Камп Ноу" будет принято на совместной встрече Хави, президента "Барсы" Жоана Лапорты и директора Матеу Алемани.

В текущем сезоне нападающий сыграл за "блауграну" 11 матчей, забил 1 гол и сделал 2 ассиста. Его рыночная стоимость - 30 миллионов евро.

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