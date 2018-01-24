Хави послал сообщение Маскерано

Легенда каталонской "Барселоны" Хави, ныне выступающий за катарский "Аль-Садд", послал сообщение своему бывшему партнеру по команде Хавьеру Маскерано, покинувшего "сине-гранатовых" и перешедшего в китайский "Хэбэй Чайна Форчун".

"Легионеры, которые приезжают в "Барселону", должны брать пример с твоего поведения. Ты был примером во всем, я желаю тебе всего наилучшего. Ты знаешь, что я люблю тебя. Я был горд и получал удовольствие, играя с тобой в одной команде. Очень крепко тебя обнимаю и желаю удачи", - цитирует 37-летнего хавбека El Mundo Deportivio.

Напомним, Месси пожелал удачи Рафинье, Турану и Маскерано. | soccernews.ru