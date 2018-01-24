Хави послал сообщение Маскерано

Теги хавибарселонахавьер маскерано

Хави послал сообщение МаскераноЛегенда каталонской "Барселоны" Хави, ныне выступающий за катарский "Аль-Садд", послал сообщение своему бывшему партнеру по команде Хавьеру Маскерано, покинувшего "сине-гранатовых" и перешедшего в китайский "Хэбэй Чайна Форчун".

"Легионеры, которые приезжают в "Барселону", должны брать пример с твоего поведения. Ты был примером во всем, я желаю тебе всего наилучшего. Ты знаешь, что я люблю тебя. Я был горд и получал удовольствие, играя с тобой в одной команде. Очень крепко тебя обнимаю и желаю удачи", - цитирует 37-летнего хавбека El Mundo Deportivio.

Напомним, Месси пожелал удачи Рафинье, Турану и Маскерано. | soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов?
Все опросы

главное

"Ацтека": прикоснуться к легенде. Эксклюзивный репортаж из Мехико

"Ацтека": прикоснуться к легенде. Эксклюзивный репортаж из Мехико

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Барселона 20 54
2 Атлетико Мадрид 20 43
3 Валенсия 20 40
4 Реал Мадрид 19 35
5 Вильярреал 20 34
6 Севилья 20 32
7 Сельта Виго 20 28
8 Эйбар 20 28
9 Хетафе 20 27
10 Жирона 20 27
11 Бетис 20 27
12 Атлетик Бильбао 20 26
13 Леганес 19 25
14 Эспаньол 20 24
15 Реал Сосьедад 20 23
16 Алавес 20 19
17 Леванте 20 18
18 Депортиво Ла-Корунья 20 16
19 Лас Пальмас 20 14
20 Малага 20 12
Полная таблица

топ-5 тегов