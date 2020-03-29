Хави посоветовал "Барселоне" рассмотреть две кандидатуры из Бундеслиги

Бывший полузащитник "Барселоны" Хави посоветовал каталонскому клубу рассмотреть варианты с приобретением нападающего мюнхенской "Баварии" Сержа Гнабри и полузащитника дортмундской "Боруссии" Джейдона Санчо.

"У "Барселоны" отличный состав. Лучший в мире вратар - Марк-Андре тер Штеген. Жоржи Альба является лучшим левым защитником в мире, Жерар Пике лучше всех играет в центре защиты, а Серхио Бускетс - лучший опорник. Лионель Месси просто лучший футболист в мире. А ведь еще есть Луис Суарес, а также Френки де Йонг и Артур, которые могут играть за клуб лет 10.

Я не знаю, будет ли покупка Неймара оптимальной в социальном плане. Но если говорить о его футбольных качествах, то этот был бы потрясающий трансфер. "Барселоне" не хватает вингеров. Я бы посоветовал клубу обратить внимание на Джейдона Санчо и Сержа Гнабри", - приводит слова Хави La Vanguardia.

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