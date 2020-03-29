Хави посоветовал "Барселоне" рассмотреть две кандидатуры из Бундеслиги
Бывший полузащитник "Барселоны" Хави посоветовал каталонскому клубу рассмотреть варианты с приобретением нападающего мюнхенской "Баварии" Сержа Гнабри и полузащитника дортмундской "Боруссии" Джейдона Санчо.
"У "Барселоны" отличный состав. Лучший в мире вратар - Марк-Андре тер Штеген. Жоржи Альба является лучшим левым защитником в мире, Жерар Пике лучше всех играет в центре защиты, а Серхио Бускетс - лучший опорник. Лионель Месси просто лучший футболист в мире. А ведь еще есть Луис Суарес, а также Френки де Йонг и Артур, которые могут играть за клуб лет 10.
Я не знаю, будет ли покупка Неймара оптимальной в социальном плане. Но если говорить о его футбольных качествах, то этот был бы потрясающий трансфер. "Барселоне" не хватает вингеров. Я бы посоветовал клубу обратить внимание на Джейдона Санчо и Сержа Гнабри", - приводит слова Хави La Vanguardia.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|25
|55
|2
|Боруссия Дортмунд
|25
|51
|3
|РБ Лейпциг
|25
|50
|4
|Боруссия Менхенгладбах
|25
|49
|5
|Байер Леверкузен
|25
|47
|6
|Шальке
|25
|37
|7
|Вольфсбург
|25
|36
|8
|Фрайбург
|25
|36
|9
|Хоффенхайм
|25
|35
|10
|Кельн
|25
|32
|11
|Унион Берлин
|25
|30
|12
|Айнтрахт Франкфурт
|24
|28
|13
|Герта
|25
|28
|14
|Аугсбург
|25
|27
|15
|Майнц 05
|25
|26
|16
|Фортуна Дюссельдорф
|25
|22
|17
|Вердер Бремен
|24
|18
|18
|Падерборн
|25
|16