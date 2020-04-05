Хави поставил только одного игрока выше Роналдиньо

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Хави поставил только одного игрока выше Роналдиньо

Главный тренер "Аль-Садда" Хави Эрнандес заявил, что только аргентинский нападающий "Барселоны" Лионель Месси лучше бывшего бразильского форварда каталонского клуба Роналдиньо.

"Роналдиньо является одним из лучшим, но ему не хватало стабильности. Я считаю, что только Месси лучше него, так как он всегда стабилен. Месси является лучшим футболистом в истории. Роналдиньо находится в числе лучших вместе с Роналдо и Криштиану Роналду", - приводит слова Хави Globo Esporte.

Напомним, что в настоящее время Роналдиньо содержится под стражей в парагвайской тюрьме. Экс-футболист был арестован за то, что пересек парагвайскую границу по поддельному паспорту. Настоящий паспорт у него отобрали в Бразилии из-за неуплаты штрафа за нанесения ущерба окружающей среде.

Не пропустите: Хави рассказал, при каких условиях он бы возглавил "Барселону". | http://soccernews.ru

 
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