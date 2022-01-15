Хави поставил ультиматум Дембеле

Фото инстаграм Усмана Дембеле

Нападающий Усман Дембеле может больше не сыграть за "Барселону", сообщает Foot Mercato.

По информации источника, главный тренер "сине-гранатовых" Хави сказал французу, что больше не выпустит его на поле в случае отказа продлить контракт с клубом.

Напомним, что соглашение 24-летнего вингера с "блауграной" истекает в июне.

"Барса" предложила Дембеле договор с зарплатой 20-25 миллионов евро в год, однако тот требует не менее 40 миллионов за сезон.

В нынешней кампании игрок провёл 11 матчей, забил 1 гол и сделал 2 ассиста. Его рыночная стоимость - 30 миллионов евро.

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