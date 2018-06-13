Хави поужинал с Касильясом в Москве

Легенда каталонской "Барселоны" Хави, ныне выступающий за катарский "Аль-Садд", поужинал с бывшим "первым номером" мадридского "Реала" Икером Касильясом, сейчас играющим за "Порту", в Москве.

Свою встречу с бывшим напарником по национальной сборной Испании 38-летний полузащитник прокомментировал в инстаграме так: "Партнеры, соперники, но, прежде всего, друзья".

Напомним, после Чемпионата Мира сборная Испании обзаведется новым тренером. | soccernews.ru