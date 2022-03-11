Хави повторил антирекорд Луи ван Гала
Фото твиттер "Барселоны"
Хави стал вторым тренером в истории "Барселоны", который не победил в первых двух домашних матчах в еврокубках.
Напомним, что накануне "сине-гранатовые" разошлись на "Камп Ноу" миром с "Галатасараем" (0:0) в первой игре 1/8 финала Лиги Европы.
17 февраля каталонцы на своём поле сыграли вничью с "Наполи" (1:1) в раунде плей-офф того же турнира.
Как сообщает Opta, Хави повторил антирекорд Луи ван Гала.
Не пропустите: "Галатасарай" прервал впечатляющую голевую серию "Барселоны". | http://soccernews.ru
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