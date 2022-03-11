Фото твиттер "Барселоны"

Хави стал вторым тренером в истории "Барселоны", который не победил в первых двух домашних матчах в еврокубках.

Напомним, что накануне "сине-гранатовые" разошлись на "Камп Ноу" миром с "Галатасараем" (0:0) в первой игре 1/8 финала Лиги Европы.

17 февраля каталонцы на своём поле сыграли вничью с "Наполи" (1:1) в раунде плей-офф того же турнира.

Как сообщает Opta, Хави повторил антирекорд Луи ван Гала.

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