Хави пожелал удачи Месси и Неймару в ответном матче с "Реалом"

Фото: твиттер ПСЖ

Наставник "Барселоны" Хави высказался о предстоящей ответной игре 1/8 финала Лиги Чемпионов между "Реалом" и ПСЖ.

"Не знаю, можно ли считать стадион "Сантьяго Бернабеу" удачным для Месси, но он творил чудеса не только там. Жаль, что "Барсы" уже нет в Лиге Чемпионов. Нас ждет отличная игра, и пусть победит сильнейший.

Я желаю всего наилучшего Лео и Неймару, они мои друзья", - приводит слова Хави Mundo Deportivo.

Напомним, что первый матч завершился победой парижан со счетом 1:0.

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