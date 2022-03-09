Хави пожелал удачи Месси и Неймару в ответном матче с "Реалом"
Фото: твиттер ПСЖ
Наставник "Барселоны" Хави высказался о предстоящей ответной игре 1/8 финала Лиги Чемпионов между "Реалом" и ПСЖ.
"Не знаю, можно ли считать стадион "Сантьяго Бернабеу" удачным для Месси, но он творил чудеса не только там. Жаль, что "Барсы" уже нет в Лиге Чемпионов. Нас ждет отличная игра, и пусть победит сильнейший.
Я желаю всего наилучшего Лео и Неймару, они мои друзья", - приводит слова Хави Mundo Deportivo.
Напомним, что первый матч завершился победой парижан со счетом 1:0.
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