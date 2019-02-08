Хави предложил Месси уйти из "Барселоны"

Теги аль-саддхавибарселоналионель месси

Хави предложил Месси уйти из "Барселоны"
Полузащитник катарского "Аль-Садд" Хави предложил аргентинскому нападающему "Барселоны" Лионелю Месси стать его одноклубником, сообщает Tribalfootball.

По сведениям издания, Хави вскоре завершит карьеру, а затем станет новым главным тренером "Аль-Садд". В своей команде Хави хочет видеть Месси.

31-летний Месси выступает за "Барселону" с 2005 года. За свою карьеру он провел за каталонский клуб 665 матчей, в которых забил 581 гол и отдал 233 результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2021 года.

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