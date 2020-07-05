Хави продлил контракт с "Аль-Саддом"

Наставник "Аль-Садда" Хави продлил соглашение с клубом.

Как сообщает официальный сайт клуба, новый договор будет действовать до конца сезона 2020/21.

"Я рад продолжить работу в "Аль-Садде". Целью команды всегда будет борьба за все трофеи", - заявил Хави.

Таким образом, испанец не возглавит "Барселону" этим летом, как сообщалось ранее.

В этом сезоне Лиги Звезд Катара "Аль-Садд" после 16 туров занимает третье место. Чемпионат был приостановлен из-за пандемии коронавируса.

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