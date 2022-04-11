Хави прокомментировал эпическую победу над "Леванте"
Фото: твиттер Хави\Автор неизвестен
Главный тренер "Барселоны" Хави Эрнандес прокомментировал победу над "Леванте" (3:2) в матче 31-го тура Ла Лиги.
"Первый тайм совсем не получился. Команда выглядела уставшей как морально, так и физически. Игра в четверг оказала свое влияние. Но второй тайм мы провели намного лучше.
Мы достигли своей цели, потому что работали и верили в успех до конца. Гол Люка де Йонга дал нам очень многое. Он отличный профессионал и заслужил это. Очень сложная игра, очень напряженная. Не решили проблему с доставкой мяча вперед, но эти три очка – золотые.
Одним из ключевых моментов является сэйв тер Стегена, а другим – гол Люка. Такие детали в конечном итоге определяют результат. Футболисты приложили огромные усилия. Наш чемпионат очень сложный. "Реал" практически не проигрывает. У них сложные матчи, как и у нас. Если они потеряют очки в ближайших играх, может быть, мы сможем поверить во что-то большее", – сказал испанский специалист.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14