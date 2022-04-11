Хави прокомментировал эпическую победу над "Леванте"

Фото: твиттер Хави\Автор неизвестен

Главный тренер "Барселоны" Хави Эрнандес прокомментировал победу над "Леванте" (3:2) в матче 31-го тура Ла Лиги.

"Первый тайм совсем не получился. Команда выглядела уставшей как морально, так и физически. Игра в четверг оказала свое влияние. Но второй тайм мы провели намного лучше.

Мы достигли своей цели, потому что работали и верили в успех до конца. Гол Люка де Йонга дал нам очень многое. Он отличный профессионал и заслужил это. Очень сложная игра, очень напряженная. Не решили проблему с доставкой мяча вперед, но эти три очка – золотые.

Одним из ключевых моментов является сэйв тер Стегена, а другим – гол Люка. Такие детали в конечном итоге определяют результат. Футболисты приложили огромные усилия. Наш чемпионат очень сложный. "Реал" практически не проигрывает. У них сложные матчи, как и у нас. Если они потеряют очки в ближайших играх, может быть, мы сможем поверить во что-то большее", – сказал испанский специалист.

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