Хави прокомментировал интерес со стороны "Барселоны"

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Хави прокомментировал интерес со стороны "Барселоны"

Наставник "Аль-Садда" Хави высказался об интересе со стороны "Барселоны".

"Да, я мечтаю стать тренером "Барселоны". Это ни для кого не секрет. Однако я сосредоточен на "Аль-Садде". Больше нечего сказать. Я не хочу проявить неуважение к Эрнесто Вальверде.

Представители "Барсы" были в Катаре для общения со мной, также они проведывали Усмана Дембеле. Я просто разговаривал со своим другом Абидалем. Я сконцентрирован на своей команде - "Аль-Садде", - приводит слова Хави ESPN.

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