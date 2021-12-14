Хави прокомментировал итоги жеребьевки 1/16 Лиги Европы

Фото: инстаграм "Барселоны"/Автор неизвестен

Главный тренер "Барселоны" Хави Эрнандес поделился мнением об итогах жеребьевки 1/16 финала Лиги Европы,по итогам которой каталонцы сыграют с "Наполи".

"Нам не повезло. Этот матч станет еще одной данью памяти Марадоне. Нам придется играть на высшем уровне, потому что "Наполи" – команда уровня Лиги чемпионов.

До этого матча еще два месяца, и я надеюсь, что к тому моменту мы подойдем в более хорошем состоянии, чем сейчас. Мы работаем, чтобы "Барса" вернулась на то место, которого заслуживает. Но сейчас наша суровая реальность такова.

Нужно попытаться выиграть Лигу Европы, чтобы попасть в Лигу чемпионов", – сказал Хави.

Также не пропустите: Почеттино высказался о попадании на "Реал" в 1/8 ЛЧ. | http://soccernews.ru