Хави прокомментировал итоги жеребьевки 1/16 Лиги Европы

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Хави прокомментировал итоги жеребьевки 1/16 Лиги ЕвропыФото: инстаграм "Барселоны"/Автор неизвестен

Главный тренер "Барселоны" Хави Эрнандес поделился мнением об итогах жеребьевки 1/16 финала Лиги Европы,по итогам которой каталонцы сыграют с "Наполи".

"Нам не повезло. Этот матч станет еще одной данью памяти Марадоне. Нам придется играть на высшем уровне, потому что "Наполи" – команда уровня Лиги чемпионов.

До этого матча еще два месяца, и я надеюсь, что к тому моменту мы подойдем в более хорошем состоянии, чем сейчас. Мы работаем, чтобы "Барса" вернулась на то место, которого заслуживает. Но сейчас наша суровая реальность такова.

Нужно попытаться выиграть Лигу Европы, чтобы попасть в Лигу чемпионов", – сказал Хави.

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